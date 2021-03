Tôi chưa từng trải qua những ngày đen tối như thế này kể từ khi chúng tôi chạy trốn khỏi Việt Nam đi tị nạn chiến tranh vào mùa xuân năm 1975. Hiện nay mọi người đang phải chịu đựng rất nhiều vì đại dịch coronavirus.

Tôi đã thấy những đứa con tôi được giáo dục tại Mỹ – Linh Nguyen sinh ra ở California và Tâm Nguyen, mới chập chững biết đi khi chúng tôi thoát khỏi Việt Nam – trở thành những chuyên gia xuất sắc và những người đóng góp cho rất nhiều tổ chức khác nhau, và hai con tôi đã và đang làm điều này hàng chục năm nay.

Hơn một năm nay, kể từ khi đại dịch coronavirus bắt đầu, hai con tôi đã trở thành những người đi đầu trong nỗ lực đóng góp toàn diện cho nước Mỹ – Nailing It For America – cùng với những người đồng sáng lập khác của tổ chức hướng tới hành động: Christine Nguyễn, Hà Dương, Johnny Ngô và Ted Nguyen. Các chuyên gia người Mỹ gốc Việt này đang đưa tin liên tục trên các phương tiện truyền thông trong nước, và quốc tế vì những nỗ lực tình nguyện của họ đang tạo ra sự khác biệt.

Công việc đó đã thu thập, mua và cung cấp hơn 1,2 triệu thiết bị bảo vệ cá nhân trị giá khoảng 30 triệu đô la và hơn 70.000 bữa ăn tại nhà hàng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các anh hùng tiền tuyến khác chiến đấu với corona virus.

Nhìn thấy những đứa con trưởng thành của mình cùng với các đồng nghiệp chuyên nghiệp khác của chúng đã đóng góp rất nhiều để giúp đỡ những người đồng hương Mỹ của chúng, khiến tôi tràn đầy niềm tự hào rằng sự hy sinh của chúng tôi trong những ngày đen tối nhất ở Việt Nam đã giúp chúng mang lại nhiều ánh sáng và niềm vui cho các bác sĩ, y tá và những anh hùng tiền tuyến khác . Và tất nhiên, tôi rất vinh dự khi được đóng góp cho sự nghiệp này bằng các khoản quyên góp bằng tiền của chính mình – thậm chí là gây quỹ từ bạn bè và các thành viên trong ngôi chùa Phật giáo của tôi.

Tất cả chúng ta đều bị sốc trước video người Mỹ gốc Á bị đấm, đá và nhổ nước bọt. Một số bị đâm. Và một số người đã chết vì bạo lực không thể kể xiết chỉ vì họ là người châu Á.

Thật không may, trong khi các nhà tổ chức Nailing It For America đang giúp chống lại COVID-19, một số tình nguyện viên này đã trở thành nạn nhân của những lời lẽ căm thù chống đối người châu Á. Và tôi đã rất sốc và đau buồn khi bản thân đã trải qua những lời lẽ căm thù này.

Trong thời gian xảy ra đại dịch, mục tiêu của tôi là đi bộ hoặc tập thể dục mỗi ngày tại công viên. Trong một vài lần đi dạo của tôi, mọi người chĩa mũi dùi vào tôi, sau đó chạy tán loạn và hét lên: “Tránh xa bà ấy ra! Bà ấy có vi rút!”

Trái tim tôi tan nát khi nghe những lời đó và nhìn thấy mọi người tránh xa tôi.

Cùng lúc trái tim tôi trào dâng niềm hạnh phúc và tự hào khi biết rằng chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt bằng cách giúp đỡ rất nhiều người dân Mỹ, những lời nói đầy tổn thương này đã khiến trái tim tôi đau nhói. Là người Mỹ gốc Á, những lời lẽ thù hận và bạo lực hèn hạ này đã khiến chúng tôi rất đau lòng.

Trớ trêu thay, chỉ vài bước chân từ nơi tôi trải qua những lời đen tối đó, tôi đã tham gia vào một buổi lễ tuyệt đẹp vào đầu tháng này, nơi con, cháu và những người quen của tôi đã tạo ra hàng trăm ngọn đèn có nội dung “Hãy dừng lại sự căm ghét của người châu Á” bằng một trái tim bên dưới. Trong thời khắc đẹp đẽ này, những lời cầu nguyện và những lời tụng kinh từ các nhà lãnh đạo đức tin đã cho chúng tôi hy vọng. Trong khi chúng tôi phản ảnh những thiệt hại về nhân mạng do COVID-19, buổi cầu nguyện dưới ánh nến cũng thu hút sự chú ý rất cần thiết đến hàng loạt các từ ngữ và bạo lực chống lại người châu Á, đặc biệt là đối với những người cao niên dễ bị tổn thương.

Vào lúc đó, tôi nhận ra trang web của những lời lẽ thù hận này nhanh chóng được thay thế bằng một nền tảng của sự đoàn kết khi già và trẻ như nhau tham gia với mọi người từ mọi chủng tộc và hoàn cảnh để thắp sáng bầu trời đêm với thông điệp của hy vọng và tình yêu.

Tôi biết mình muốn làm điều gì đó khi nghe tin các con tôi và đồng nghiệp của chúng đang tưởng niệm 8 sinh mạng đã mất vào ngày 16 tháng 3 sau vụ xả súng kinh hoàng ở Atlanta và sau thảm kịch vô nghĩa làm 10 người chết vì vụ xả súng ở Boulder, Colo vào ngày 22 tháng 3 với một buổi cầu nguyện dưới ánh nến với nhiều ánh sáng hơn vào một đêm sau đó. Nhưng thay vì ở trên mặt đất, đèn được đặt trên ao nước yên bình tại một công viên ở Garden Grove.

Trái đất. Ngọn lửa. Nước. Không khí. Đó là lý do tại sao tôi quyên góp để có một chiếc máy bay viết lên bầu trời hai từ đơn giản: Không Ghét. Có lẽ sau đó tất cả các yếu tố của vũ trụ sẽ cảm thấy hy vọng chung của chúng ta về hòa bình.

Nhưng quan trọng nhất, tôi cầu nguyện rằng những hành động tích cực của chúng ta sẽ giúp thay đổi những trái tim và khối óc bị tổn thương, để họ tuôn trào những giọt nước mắt hy vọng và tình yêu thương thay thế cho nỗi sợ hãi và sự thù ghét.

Bà Kiên Nguyen, 76 tuổi, là người mẹ có hai con và sáu cháu nội ngoại, sống tại Fountain Valley, California.

Go here to read this is English: https://voiceofoc.org/2021/03/nguyen-we-must-look-up/

