Me postulé para el cargo en Santa Ana porque amo esta ciudad y a su gente.

Hoy les escribo este mensaje porque los residentes de esta increíble ciudad están en grave peligro, y necesito la ayuda de la comunidad para asegurar que nuestra ciudad tome las medidas necesarias para protegerlos.

En este momento, mientras leen esto, hay niños en nuestra ciudad que están jugando en suelos con niveles peligrosos de plomo. Científicos han demostrado que casi una cuarta parte de la tierra de nuestra ciudad está contaminada con suficiente cantidad de esta toxina como para causar graves problemas neurológicos en los niños, y que en algunos lugares los niveles de plomo son 25 veces superiores a lo que se considera seguro para los niños.

Esto es inaceptable, y no es la única amenaza medioambiental a la que se enfrenta nuestra comunidad.

Gran parte de nuestra comunidad depende del gas metano para cocinar y calentarse, y sin embargo un análisis de docenas de estudios descubrió que la quema de gas en el hogar provocaba un aumento del 42% de los síntomas de asma. El gas metano también contribuye en gran medida al cambio climático y, como estoy segura de que muchos de ustedes han notado, nuestros veranos son cada vez más calientes. Esto está aumentando la cantidad de enfermedades relacionadas con el calor y obligando a los que tenemos la suerte de tener aire acondicionado a gastar más dinero para mantenerse frescos.

Por si esto no fuera lo suficientemente preocupante, un estudio reciente de la Universidad de Notre Dame ha revelado que nuestra ciudad es una de las que corre más riesgo y está menos preparada para afrontar la crisis climática.

Nada de esto tiene que ser así. Y con su apoyo, nada lo será.

El 18 de mayo, con el apoyo de casi una docena de grupos comunitarios, presentaré una resolución de emergencia climática y de salud pública ante el Ayuntamiento de Santa Ana. He trabajado duro con estos grupos para garantizar que esta resolución incluya medidas y acciones concretas que reduzcan nuestra dependencia de los combustibles fósiles, eliminen el plomo del suelo, amplíen los espacios verdes y traigan empleos sostenibles a nuestra comunidad.

También convertiremos a nuestra ciudad en un líder mundial, al convertirnos en la segunda ciudad de Estados Unidos en respaldar la petición de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, tan necesario para abordar la crisis climática con la escala y la urgencia que necesitamos.

Con el alivio económico relacionado con el COVID y un enorme proyecto de ley de infraestructura verde que se avecina, es esencial que aprobemos esta resolución lo antes posible y nos aseguremos de tener trabajos listos que puedan mejorar la calidad de vida de los residentes de Santa Ana.

No hay excusa para permitir que nuestros hijos crezcan jugando en suelos contaminados con plomo, respirando aire envenenado por los combustibles fósiles y sufriendo olas de calor e incendios forestales.

Ahora es el momento de cambiar la trayectoria de nuestra ciudad y crear una comunidad sana y vibrante que sé que Santa Ana puede ser. Juntos, no hay nada que no podamos lograr.

Jessie Lopez nació y creció en Santa Ana y ha sido una defensora de la comunidad durante los últimos años. Es miembro del Consejo de la Ciudad de Santa Ana, donde lleva la voz de los residentes del Distrito 3 a la vanguardia.

