Kriz: 2020 Longest Night Memorial – 329 Persons Died “Without Fixed Abode” in Orange County from Dec 1, 2019 – Nov 30, 2020

George ACEVEDO, Alberto ALCAUTER-PEREZ, Jose ANAYA, Steven ANDERSON , Jeffrey ANTES , Isidro APARICIO, Joseph ARAUJO, Mario ARMENTO, Michael ARMSTRONG, Yvette AVINA, Esteban AZPEITIACALLEJAS , Samuel BALCH, Bill BALDWIN, Scott BARNES, Lynn BARTON , Manuel BAUTISTA , Harold BELL , Ramiro BENITEZ, Andrea BERKIS, Abel Roberto BERNAL TELLEZ, William BEWLEY III, Guy BIRDWELL , Charles BLACK , Steven BORBOA , Morgan BROMBAL , Roger BROOKS , Andrew BROSNAN , Michael BROWN , Anntanette BROWN , David BRUCE , Daylene BUNCH , Lafi BURGESS , Robert BURKE , Paul BURTON, Jeffery BYRD, Alexander CARILLO, Hector CARRILLO, William CASTILLO, Adrian CENICEROS , Michael CERNAK , Jorge CERVANTES GARCIA , Jose CHACON , George CHRISTIANO , Chase CHRISTOPHER , Vincent CISNEROS , Kenneth CLARK , Michael COCUZZI , Richard COMFORT , Andrew CONCEPCION , Kenneth CONNEL , Randy CONSTANT , Theodore CONTRERAS, JR. , Alexa COOK , Jay COX , Stevi CROTHERS , Mario CRUMPACKER , Roberto CUEVAS , Arthur CUIN , Myra CURRY , Michael DAVENPORT , Johann DAVIS , Beth DAVIS , Rick DAVIS , Cesar DE LA ROSA GARDUNO , Jose DE LOS SANTOS , Ricky DELGADO , Daniel DELGADO , Angela DEMYERS , Michael DERUSHIA , Jason DESILVA , John DILWORTH , Marcel DO , John DOE , John DOE , Derek DOUGHERTY , Joseph DRAKE , Daniel DREIS , Marcia EATON , Michael EISENHAUER , Jeffrey EMERSON , Camilo ENRIQUEZ , Brian ESCHBACH , Jesus ESPINOSA, Eddie FABELA , Esmail FARZANEHKARI, Teresa FELKER , Obede FERREIRA, Shawn FICQUETTE, Robert FIGUEROA , Ralph FINCH , Michael FINNERTY , Jennifer FINNEY , Eligio FLORES , Paula FORD , Brenda FOSTER , James FULGHUM , Ryan GABLE , James GALVIN , Noe GARCIA , Robert GARZA , Gustavo GASPER , Paul GILL , Michael GILREATH , Infant male GOIN , Derrick GOLIGHTLY , Infant male GOMEZ , Michael GOMEZ , Anthony GONZALES , Tricia GONZALEZ , Tyler GOTCH , Kevin GOWDY , Linda GRAJEDA , Tymisha GRAY , Jerry GROSS , Jennifer HABIB , Robert HACKETT , Ric HALE , Dakota HANSEN , Robert HARDING , Luis HERNANDEZ , Jose HERNANDEZ CALLEJAS , Arturo HERNANDEZ JIMENEZ , Lorraine HERRERA , Victoria HODGES , Rhonda HODGES , Daniel HOFFMAN , Andrew HOLMAN , Jada HOOVER , Martin HOUSE, Jerome HOWARD, Melinda HUYETTE , Barry JACKSON , Edward JANSSEN , David JARACUARO ARROYO , Robert JENKINS , Jeff JERUE , Miguel JIMENEZ , Angel JIMENEZ , Christopher JOHNSEN , Bruce JOHNSTONE , Emily JONES , Christopher JONES , Abul KALAM , Antone KALEEL, JR. , James KEECH , Rose KELLEY , Gerard KELLY , Larry KICHLER , Samantha KILBURN , David KIM , Sky KINCAID , Chad KIZZAR , Rueben KRONSTEDT , Jonathan LEMASTER , Cheryl LEONARD , David LINDEMUTH , John LINGUA , Thomas LIVINGSTONE , James LOBNOW , Lindsey LOFSTROM , Chela LONG , Richard LOPEZ , Daniel LOPEZ , Tyler LOPEZ , Patrick LYNAUGH , Joey MACIAS , Ramon MADRID , Ruben MAGDALENO , Diana MALDONADO , Ignacio MALDONADO , Steven MALINOWSKI , Paul MALOTT , Steven MARTIN , Douglas MARX , Jeremy MATHIS , Anthony MATOS, Daniel MAYHEW JR., Joyce MCADOO , Gregory MCCABE , William MCGUCKIE , Robert MCKINLEY , Matthew MCKINNEY , Danny MCKRILL , Michael MCNATT , Daniel MCNELEY , Todd MEGNA , Nicholas MELANSON , Hector MENA , Stacy MENDES , Precelano MENDEZ , Lee MESZAROS , Kristofer MILLER , Damond MILLER , David MONGE , Mark MONTANEZ , Michael MONTEER , John MOORE , Austin MOORE , Felipe MORENO JIMENEZ , Rafael MORENOPICENO , Douglas MORENTIN , Kathryn MORRIS , Ernesto MOTA , Donald MUCKLEROY , Nibardo NAVARRO , Cristobal NAVARRO MUNOZ , Elizabeth NEALON , Louis NEFOS , Kevin NEWBERRY , Long NGUYEN , Tuan NGUYEN , Tuong NGUYEN , Minh NGUYEN , Thien NGUYEN , Van NGUYEN , John NGUYEN , Matthew NICKOLESCU, Elstephon NOAH , Michael NYHUS , Kenneth OLSEN , Geraldine OREMUS , Carissa ORTIZ , Michael ORTIZ , Robert PARSONS , Sawyer PAWLIK , Laura PEERY , Carlos PEREZ , Jerry PIPER , Elizabeth PLATIPODIS , Mario PORRES , Kevin PORTER , David PORTNEY , Michael POTCHKA , William POWELL , Randall POWELL , Geoffrey POWER , Patrick PRENDERGAST , Carolina QUINTANILLA , Francisco QUINTANILLA , Jose RAMIREZ , Dionicio RAMIREZ-ORTEGA , Jonathan RAWLINGS , John REAM , March REDDICK , Louis REED , Kurt REINHOLD , Vidal REYES , Faith REYNOLDS , Heather RHEUBY , Sean RICHARDS , Conrad RIEGER , Roxanne RIOS , Fred RODRIGUEZ , Valentin RODRIGUEZ , Hector RODRIGUEZ GONZALEZ , Arthur ROMERO , Leonard ROMERO JR. , James ROMEY , Faith ROSALES , William ROUTLEDGE , Miguel RUACHO , Joseph RUELAS, JR. , Monteray RUIZ , Gerardo RUIZ CHAVEZ , William RYE , Jose SALGADO , Priscilla SALINAS , Arlene SANCHEZ , Rudy SANCHEZ , Julie SASHKIN , Ronald SCHENK , Christopher SCHILLER , Milvia SCHINAIA , Timothy SCHOCH , Glenn SENTENO , Jose SERRATO , Malik SHWIAT , Robert SIMPSON , Guy SINCLAIR , John SISOLAK , Charles SLATER , Roger SMITH , Jacob SOLOMON , Kathleen SOSA , Rashawn SQUIRE , David STAME , Bruce STOVALL , Mark SWANSON , Robert SWEARINGIN , Donald TAPPARO , Carolyn TATE , Marie TATE , Mafi TAUMOEFOLAU , Charles TAYLOR , Paul TAYLOR , Michael TOKARS , Francisco TORIVIO PENALOZA , Matthew TORRES , Infant male TOSTADO , William TRUDGEON , Hiep TRUONG , Manolis TSARNAS , Michael TUTWILER , Donna VALADEZ , Veronica VALENZUELA , Martha VALLE , Donny VAN WHY , Miguel VARELA , James VASQUEZ , Nelson VELASQUEZ , Aimee VETERE , Antoine VILLA , Ryan VILLANUEVA , Thomson VO , Melvin WALKER , Randall WALLETS , Merry WATANASRIMONGKOL , Donald WELCH , Alvin WENDLANDT, Michael WHITE , Ronald WHITECOTTON , Steven WIATT , Colin WILLIS , William WOMACK, Nathan WOODRUFF , Trisha WOODWARD , Ronald WOOLLEY , John YOUNGGREN , Colleen ZEHFUSS

Forty-three Orange County Organizations put their names to this effort to remember the 329 Persons who died “without fixed abode” in Orange County.

Fr. Dennis Kriz, OSM, Pastor St. Philip Benizi Catholic Church, Fullerton.

